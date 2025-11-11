歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。リハーサルを終えた感想を綴りました。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「今日のリハで見た光景が脳内ビジョンをすぱーんと超えて来てまだゾワゾワしてる。」「一座の組み技ってすげー！」浜崎あゆみさんは「今日のリハで見た光景が脳内ビジョンをすぱーんと超えて来てまだゾワゾワしてる。」と、投稿。続けて「一座の組み技ってすげー！普通あんなの出来ん