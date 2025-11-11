◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月１１日、美浦トレセンデイリー杯２歳Ｓに出走するガリレア（牡２歳、美浦・清水英克厩舎、父モズアスコット）は前走のサウジアラビアＲＣ・Ｇ３で直線で前が詰まりながら２着。清水英調教師は「もったいなかったけど、重賞でも頑張ってくれた」とブービー人気での健闘をたたえた。中４週のローテーションだが、状態面に不安はない。