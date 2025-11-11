気象庁は、11日午後5時49分に「記録的短時間大雨情報」を沖縄本島地方へ発表しました。午後5時40分までの1時間に、国頭村東部付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼11日午後5時40分までの1時間雨量・国頭村東部付近約110ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難につ