女子中学生の胸を手で触るわいせつ行為に及んだ疑いで、会社員の男（３４）が逮捕されました。兵庫県警が１１月１１日に不同意わいせつの疑いで逮捕したのは、明石市在住の会社員の男（３４）です。県警のよると男は、▽７月２７日に女子中学生（当時１４）と２人で映画を観に行った帰りに、加古川市内のスーパーマーケットの駐車場に駐車し、男の乗用車内でその女子中学生の胸を手でさわったほか、▽８月１０日にも男の自宅