◆大相撲九州場所３日目（１１日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭２枚目・霧島（音羽山）に寄り切り、２勝１敗とした。過去１２勝１０敗の相手に、鋭い当たりから右上手投げで主導権を握ると、もろ差しから力強く押し切った。初日に、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に完敗したが、前日は小結・隆の勝（常盤山）に鋭い当たりから快勝。「集中してやった。終わったことは終わったこと。気にしていない」と気