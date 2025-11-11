都営地下鉄線の補修工事などをめぐる入札で談合を繰り返した疑いがあるとして公正取引委員会がきょう、東京都庁や都内の工事業者などに立ち入り検査しました。立ち入り検査を受けた事業者は都内に本社を置く「東鉄工業」・「坪井工業」・「早川建設」、神奈川の「東急軌道工業」・「日信工業」、福岡県の「三軌建設」のあわせて6社です。関係者によりますと、6社は都の交通局が行う都営地下鉄線の線路の保守工事などに関する入札で