高知県の土佐清水市が発注した工事をめぐり、入札の最低制限価格を事前に漏らしたなどとして、現職の市長ら4人が逮捕されました。逮捕されたのは、土佐清水市長の程岡庸容疑者（66）ら4人です。警察の調べによりますと、4人は共謀。5月28日に市が行った施設の改修工事の指名競争入札で、程岡容疑者が最低制限価格を市議の男に教え、その市議から順次、会社役員の男2人に情報が伝わり、入札の最低制限価格の5912万円より1万円高い、