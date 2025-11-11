こぼれそうなほどたっぷり入ったソースが特徴的なパスタ専門店「ワイルドレッドパスタ」が、2025年11月11日（火）に東京・新橋駅前にオープンした。※文中価格は全て税込表記ラーメンやカレーのように気軽に通える 「日常の一杯」を目指し誕生したパスタ専門店「ワイルドレッドパスタ」。2024年3月に芝大門で1号店がオープン。2025年4月には神保町店、今回の新橋店で3店舗目となる。ワイルドレッドパスタブランドイメージ自家製