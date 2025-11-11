名古屋の意外な場所に外国人観光客が集まっています。名古屋港の南極観測船「ふじ」と名古屋市西区にある陶磁器の名所「ノリタケの森」です。いずれも外国人の間で人気を集め、名古屋の新たな観光名所として注目されています。 ■名古屋港に外国人観光客が続々と 名古屋を訪れた外国人観光客はどこへ向かうのか調べてみると、名古屋港に係留中の「南極観測船ふじ」が大人気なことがわかりました。1965年から18年間、