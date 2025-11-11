【POP UP PARADE ボム】 2026年5月 発売予定 11月11日 予約受付開始 価格：6,500円 グッドスマイルカンパニーは、全高165mmのフィギュア「POP UP PARADE ボム」を2026年5月に発売する。価格は6,500円。11月11日より予約受付を開始した。 本製品は劇場アニメ「チェンソーマン レゼ篇」に登場する「ボム」を立体化したもの。導火線を思わせる腕や胴の