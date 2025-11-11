明日12日の朝も全国的に冷えるところが多くなりそうです。北海道は路面の凍結に注意が必要。また関東から中国地方も朝は1桁の気温のところが多く、霜注意報の発表されているところもあります。北海道は氷点下のところ多く東京都心は暖房器具ほしいくらい明日12日の朝の最低気温は札幌市で2℃の見込みです。また北海道では内陸部を中心に広く氷点下の冷え込みとなりそうです。今日雪や雨が降り、積雪している所や地面が濡れている