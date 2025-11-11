１１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４７．３５ポイント（０．１８％）高の２６６９６．４１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８．２５ポイント（０．１９％）高の９４６１．４９ポイントと小幅に続伸した（ハンセン指数は約１カ月ぶりの高値）。売買代金は２１０２億３１５０万香港ドル（約４兆１７０９億円）となっている（１０日は２１４７億８７８