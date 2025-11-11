老老介護の末に東京都・国立市の住宅で102歳の母親を殺害した罪に問われている71歳の女の裁判で、検察側は懲役8年を求刑しました。【映像】連行される71歳被告人小峰陽子被告（71）は去年7月、当時102歳の母親・小峰フクさんの首を紐で絞めつけるなどして殺害した罪に問われ、起訴内容を認めています。11日の論告で検察側は、小峰被告の介護による負担を一定程度認定しながらも、「フクさんによる暴言や暴力はなく、介護疲れ