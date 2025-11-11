カンロから、幻想的な“空想果実”シリーズの第3弾「空想果実 イトピスの実」が登場！2025年11月18日（火）より全国のセブン-イレブン限定で発売されます。今回のテーマは、なんと“深海で発見された空想上の果実”。鮮やかな青のグミは、見た目にも心ときめく美しさ。パリッとした外側と柔らかな果肉をイメージした食感で、まるで未知の果実を食べているかのような、新感覚の味わいが楽しめます♡ 幻想世