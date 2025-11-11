吉林省長春市の女性・任鴻洋（レン・ホンヤン）さんは中国の伝統文化をこよなく愛する漢服愛好者だ。その趣味が高じて、中国スタイルの結婚式を挙げる新郎新婦を対象としたブライズメイドとして、これまでに50組以上のカップルをサポートしてきた。伝統的な雰囲気を漂わせる儀式を通して、任さんは結婚関連の伝統的な風俗・習慣だけでなく、漢服文化を紹介している。中国新聞網が伝えた。任さんは、若者ならではのスタイルを通じて