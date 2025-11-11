ナガノによるX発漫画『ちいかわ』をデザインしたデコレーションフィギュア「HIPPERS ちいかわ」が、11月21日（金）から、全国のバラエティショップや書店および「ちいかわらんど」、「ちいかわマーケット」などで順次発売される。【写真】気になるシークレットも公開！商品のラインナップ■ワクワクのブラインドボックス仕様今回発売される「HIPPERS ちいかわ」は、日常のさまざまなアイテムに貼りつけて、かわいくデコレー