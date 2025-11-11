野球の日本代表「侍ジャパン」の強化合宿に参加しているソフトバンクの松本裕樹投手（29）が11日、ブルペン投球を行った。合宿残り2日としたところで初めての?本格的?な投球練習。37球を投げ込んだ右腕は15、16日の韓国との強化試合（東京ドーム）に向けて「どれぐらい対応できるかは自分の中でも楽しみ。やれることは精いっぱいやって、良い投球ができれば」と語った。日本シリーズの疲れも考慮され、8日の実戦形式の打撃練習