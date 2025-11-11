【「Suicaのペンギン」卒業】 2026年度末 予定 JR東日本は、「Suica Renaissance」第2弾として、Suicaのイメージキャラクター「Suicaのペンギン」が、2026年度末をもって卒業し、新たなキャラクターへバトンタッチすることを発表した。 「Suica のペンギン」は、その愛くるしい見た目から多くのユーザーに愛され、「Suica」の認知度向上・利用促進に多大な貢献