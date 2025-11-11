１１月１０日夜、札幌市南区にある団地の一室で起きた火事で、発見された遺体は男性であることがわかりました。警察はこの部屋の住人とみて調べています。建物の窓から真っ赤な炎が噴き出しています。火事があったのは、札幌市南区真駒内柏丘６丁目の柏丘団地です。１０日午後１１時半ごろ、近隣住民から「向かいの建物から火が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと、２階一室の床５０平方メートルが燃えたと