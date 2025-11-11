長崎市で開催された人気スマホゲームのリアルイベント「PokémonGOワイルドエリア」。 主催したナイアンティックによりますと、今月7日～9日までのイベント期間中、約42万人のプレイヤーが楽しんだということです。 また 3日間で捕まえられたポケモンの数はというと、なんと2700万匹以上。 そして42万人のトレーナーたちがポケモンを捕まえるために歩いた距離