１１月１１日は滋賀県大津市で、クマの目撃情報が。住民は「８０数年クマを見たことがない」と話しています。警察によりますと、１１日午前３時１０分ごろ、大津市伊香立北在地町の道路で、車で通行していた男性がクマを目撃しました。クマは体長約１ｍで、車のライトで照らされると山の方へ走り去ったということです。（近隣住民）「８０数年生きているけど（この周辺で）クマは見たことはない。サル・シカ・イノシシはよく