Ä¹Ìî¸©Ä£¤ÇÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤¹·Ú°æÂôÄ®¤ÎÅÚ²°»°ÀéÉ×Ä®Ä¹¡Ê±¦¡Ë¡á11Æü¸áÁ°Ì±Çñ»ÜÀß¤Ç¤ÎÁû²»¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Î¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤ÎÅÚ²°»°ÀéÉ×Ä®Ä¹¤Ï11Æü¡¢¸©Ä£¤Ë´Ø¾º°ìÏºÉûÃÎ»ö¤òË¬¤Í¡¢µ¬À©¤ä´Æ»ë¤Î¶¯²½¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£Ä®¤Ï¾­ÍèÅª¤Ë¡¢ÊÌÁñ¤Ê¤É¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÃÏ°è¤ÇÌ±Çñ±Ä¶È¤ò¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌ²ñ¤ÏËÁÆ¬¤ò½ü¤­Èó¸ø³«¡£ÅÚ²°»á¤ÏÍ×Ë¾¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀè¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿Ê¿²º¤Ê´Ä¶­¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Âç¤´