味は良いのに捨てられてしまう野菜や果物を活用しようと、アスリート向け補助食品を製造していた会社「ＮＥＸＴＳＴＡＲ」（富山市桜町）が、スムージー開発に乗り出している。これまでに６種の商品を開発し、今後もスイカ味などの新作に取り組む。社長の中村静加さん（４３）は「県産野菜を有効活用し、県民の健康増進にもつなげたい」と意気込む。（深井陽香）中村さんは２０２１年、コロナ禍で飲食事業者や農家が不況に苦