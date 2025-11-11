俳優の仲代達矢（なかだい・たつや）さんが死去したことが11日までに分かった。92歳だった。10年の映画「春との旅」（小林政広監督）で仲代さんと祖父孫役でダブル主演した徳永えり（37）が11日、インスタグラムを更新。「仲代達矢さんの孫娘を演じられて幸せでした。おじいちゃん、ありがとう。心よりご冥福をお祈りします」と追悼のコメントを発表した。徳永は「春との旅」で、仲代さん演じる漁師の祖父中井忠男が体が不自由にな