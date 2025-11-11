◆大相撲九州場所３日目（１１日・福岡国際センター）新関脇・安青錦（安治川）が、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を首投げで勝ち、３連勝とした。過去３戦全勝の相手に押し込まれたが、土俵際で左から強烈に投げた。「同体ではないか」と物言いがついたが、軍配通りに勝利となった。初日は東前頭２枚目・霧島（音羽山）、２日目は西前頭２枚目・若元春（荒汐）、この日は初日に横綱・豊昇龍（立浪）に勝った伯桜鵬と、すべて