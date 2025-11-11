俳優・森崎ウィンと、ＳｎｏｗＭａｎ・向井康二が１１日、都内でダブル主演を務める日本とタイの合作映画「（ＬＯＶＥＳＯＮＧ）」（チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。ミャンマー出身の森崎と、タイにルーツを持つ向井の初共演作。学生時代の同級生の男性２人が大人になり、バンコクで再会するピュアなラブストーリーを描く。向井は、タイでカメラマン兼ミュージシャンと