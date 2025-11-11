東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が１１日、開幕した。東京ディズニーランド（ＴＤＬ）では、１０年ぶりにパレードが刷新され、新規クリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」が公演された。サンタクロースのトイファクトリーに届く手紙に書かれた子どもたちの願いをかなえるため、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたち