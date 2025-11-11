米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）がまたまた躍動だ。八村は１０日（日本時間１１日）に行われたホーネッツ戦に先発出場し、２１得点をマークするなど１２１―１１１の快勝に大きく貢献した。この日の八村は３５分３６秒にわたってプレーし、２１得点に加えて３リバウンド１アシスト１スチールと攻守に活躍。強烈なパフォーマンスに、米全国紙「ＵＳＡトゥデー」が最高評価を与えた。同紙は全選手の