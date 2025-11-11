オリックスは１１日、大阪市内のホテルでドラフト２位の大阪桐蔭・森陽樹投手と入団交渉を行い、契約金６５００万円、年俸７００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。身長１９０センチの最速１５３キロ右腕は「今までは高校野球だったのが仕事になるので責任が出てくる。より自覚と責任が芽生えてきた。山下舜平大投手のような、スケールの大きな選手になりたい」と決意を新たにした。