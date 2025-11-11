８年ぶりに女優復帰するメーガン妃が、撮影スタジオで自らの演技について「少し錆びついている」と、冗談交じりで語ったという。米ピープル誌が先日、報じた。メーガン妃は映画「クロース・パーソナル・フレンド」で本人役を演じる。先週にはカリフォルニア州パサデナのセットで撮影を行ったという。関係者は「彼女は『メーガンです』と自己紹介しました。彼女はとても優しくて穏やかでした」と語っている。「彼女は本当に撮