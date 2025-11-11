広島からドラフト４位で指名された北海学園大の最速１５９キロ右腕・工藤泰己投手（２２）が１１日、北海道札幌市内のホテルで仮契約を結んだ。契約金４０００万円、年俸８００万円（金額は推定）。大学１、２年のオフに運送会社でのアルバイト経験があり、当時は時給１２００円で遠征費を稼いでいた。比べものにならない大金を提示され、「身近にとてつもない額の選手（同じ札幌出身でドラフト１位の平川蓮）がいるので、そん