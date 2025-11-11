１１月１１日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、高市首相が「台湾有事は存立危機になりうる」とした答弁の撤回を拒否したという東京新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると、高市早苗首相は10日の衆院予算委員会で、中国による台湾侵攻を巡り、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得るとした7日の答弁撤回を拒否した。事態の認定は「個別具体的に判断する」としている