１０月度の明治安田Ｊリーグ月間ベストゴール（Ｊ３）に、アスルクラロ沼津のＭＦ向井ひな太がアウェー・金沢戦（１０月１２日）で決めたゴールが選ばれた。向井は前半７分のカウンター攻撃で、ハーフウェーラインから１人でドリブル突破し、ゴール前で体を寄せてきたＤＦを切り返しでかわして左足で決めた。受賞した向井はリーグを通じて「これまで積み重ねてきたトレーニングの成果を形にできたゴールでした。これからも攻