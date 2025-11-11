人間への被害が拡大するクマ出没に対して、2025年11月13日から駆除のために警察官がライフル銃を使用することが可能になった。警察庁が国家公安委員会規則を改定、秋田、岩手両県に他の都道府県警の銃器対策部隊からライフル銃の扱いになれた人材を派遣し、クマ対策に当たっていくという。恵俊彰さん「やはり、ライフルの研修は必要ですね」11月11日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）では秋田県横手市で秋田県警と県外から派遣