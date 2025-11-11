オリジン [東証Ｓ] が11月11日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は5億2300万円の赤字(前年同期は2億0700万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は5億7700万円の赤字(前年同期は100万円の黒字)に転落する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は2億4700万円の