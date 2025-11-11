あなぶきアリーナ香川 2025年2月に開館した香川県立アリーナ「あなぶきアリーナ香川」が、ユネスコの建築賞・ベルサイユ賞の「世界で最も美しいアリーナ」の1つに選出されました。 （香川県教育委員会／淀谷圭三郎 教育長）「国連の機関から世界で最も美しいというふうに言われたわけですから、見に来ていただくとか、そういうきっかけにはなるのかなと」 あなぶきアリーナ香川は、街と