9月21日、Perfumeが年内をもって「活動休止＝コールドスリープ」を発表した時も驚きの声は多かった。だが今回の結婚発表は、あの時とは比較にならないほど「びっくりした」の感想でネット上は埋め尽くされている。ご存知の通り、あ〜ちゃんこと西脇綾香が一般男性との結婚を発表したのだ。おまけに男性は長年のファンだという。＊＊＊【写真を見る】まるでスクールメイツ⁉…3人ともまだ幼い顔立ちのPerfume“ブレイク前