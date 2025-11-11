伊東市で、10日夜、天下の奇祭として知られる「伊東温泉尻つみ祭り」で恒例の人気行事、「尻相撲大会」が行われました。この「尻つみ祭り」は、安産の神様である音無神社の例祭にあわせ毎年行われているもので、祭りの呼び物の「尻相撲大会」には多くの市民や観光客らが参加しました。尻相撲は直径80センチの土俵を舞台にお囃子のリズムに合わせお尻とお尻をぶつけ合い土俵に残った方が勝ちに。小学生が参加する子どもの部では、大