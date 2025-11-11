市場での１２月英中銀利下げ確率が上昇、弱い雇用統計を受けて＝ロンドン為替 短期金融市場では１２月の英中銀利下げ観測が高まっている。本日発表された一連の英雇用統計が弱含んだことが背景。発表前の利下げ確率は６０％前後だったが、足元では８１％へと上昇している。直近の英ＭＰＣでは５対４の僅差で利下げが見送られたが、１２月はベイリー総裁の決断がカギを握りそうだ。先ほど取引を開始した英株式市場では、