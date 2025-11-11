通貨オプションボラティリティードル円１週間７％付近に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.015.195.906.01 1MO8.285.976.717.10 3MO8.716.057.466.96 6MO8.986.277.937.18 9MO9.156.468.257.38 1YR9.246.618.437.53 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.777.216.08 1MO7.88