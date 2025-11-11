【新華社ウルムチ11月11日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州且末（チャルチャン）県はこのほど、秋の植樹作業を本格的に始めた。苗木50万本を順次植え、砂漠の侵食を食い止める。タクラマカン砂漠の南東部に位置する同県は、三方を砂漠に囲まれている。砂漠の侵食を防ぐため、1998年から砂漠化防止事業を進めてきた。長年の取り組みにより、車爾臣（チェルチェン）川東岸の砂漠に南北23キロ、東西1〜7キロ