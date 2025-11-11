オリックスからドラフト2位指名を受けた大阪桐蔭・森陽樹投手（18）が11日、大阪市内のホテルで仮契約を結んだ。契約金は6500万円で年俸は700万円（いずれも推定）。「より責任と自覚が芽生えてきた感じです。山下舜平大投手のようなスケールの大きい投手になりたいです」1位の藤川（延岡学園）、3位の佐藤（健大高崎）も高校生投手。「最終的に自分が一番だったと思わせられるように」と刺激材料には事欠かない。西谷監督