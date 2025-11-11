俳優の仲代達矢さんが亡くなったことについて、中国外務省の報道官が哀悼の意を示しました。中国外務省 林剣 報道官「我々は仲代氏の死去に哀悼の意を示すとともに、ご家族にお見舞い申し上げます」中国外務省の林剣報道官は11日の記者会見で、俳優の仲代達矢さんが亡くなったことについてこのように述べ、哀悼の意を示しました。仲代さんは1995年にNHKで放送された日中共同制作のテレビドラマ「大地の子」に出演し、残