千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。11月9日（日）の同番組では、元NHKアナウンサーがフリーになった理由を明かす場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、スタジオゲストにタレントの中川安奈を迎え、口喧嘩が一番強いコンビを決める「第3回 コンビ対抗！フリースタイル口喧嘩バトルトーナメント」を開催。審査員は大悟と鬼越トマホークが務め、挑戦者は3連覇を狙うひつじねいりをはじめ