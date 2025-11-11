Bリーグは11月11日、「第1回B.LEAGUEドラフト」の志望届提出選手リストを更新し、10人目の選手として髙橋麟太朗が公示された。 髙橋は2001年05月18日生まれの24歳。県立川口北高校を卒業後、関西学生バスケットボール連盟4部に所属する神戸市外国語大学へ進学。大学が公開しているプロフィールによると、埼玉県出身のポイントガードで、同大学ではキャプテンを務めていたという。