先月(10月)、岡山市東区の自宅で知人の女性に対し性的暴行を加えたとして、不同意性交等の疑いで逮捕されていた赤磐市消防本部の職員の男性を、岡山地検はきょう（11日）付けで不起訴処分としました。 岡山地検は不起訴の理由について「明らかにできない」としています。