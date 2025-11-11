11月10日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送され、歌手の小林幸子が登場したが、その登場の仕方が物議を醸している。この日のゲストは、小林とジュディ・オング。衣装デザイナーが一緒だというベテラン歌手2人の「ド派手なレジェンド衣装SP」と題してオンエアされた。「オープニングは、番組が始まると同時に小林さんが『千本桜』の生歌唱からスタート。黒地に桜の花びらが散りばめられた着物を羽織り