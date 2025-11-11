俳優のパク・ソジュンが主演する韓国ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ？』が、10日よりABEMAで全話無料配信を開始した。さらに、パク・ソジュン出演『温かい一言』を1日より、『彼女はキレイだった』などを16日より期間限定で、全話無料配信する。【写真】急接近！パク・ミニョンの肩に顔を乗せるパク・ソジュン■『キム秘書はいったい、なぜ？』12月9日まで完璧なルックスと頭脳を持ち、若くして大企業の副会長に上り詰めた