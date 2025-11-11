ＣＳＳホールディングス [東証Ｓ] が11月11日大引け後(17:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比17.8％増の7.4億円になり、26年9月期も前期比7.8％増の8億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当35円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同