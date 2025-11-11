HANAが、新曲「NON STOP」を年内にリリースすることを発表した。本作「NON STOP」は、デビュー後も止まることなく走り続ける彼女たちの“今”をリアルに描いた、決意の一曲となっているという。ジャンルや枠にとらわれない音楽性で進化を続けるHANAが、2025年の締めくくりにどのような言葉とサウンドでこの1年の歩みを表現するのか、ぜひ楽しみにしていて欲しい。また、リリース日の発表に先駆けて最新のアーティストビジュアルも